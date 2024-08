POL-EL: Haselünne - Pkw überschlug sich

Haren (ots) - Zwischen Donnerstag und Montag haben bislang unbekannte Täter versucht in eine Schule am Ansgariweg in Haren einzubrechen. Sie beschädigten ein Fenster gelangen jedoch nicht in die Räume. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

mehr