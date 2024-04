POL-PDLD: Wörth am Rhein - Einbruchversuch in Kulturhalle

Germersheim (ots) - Am Sonntag, gegen 15:10 Uhr, meldeten mehrere Zeugen einen auffälligen PKW Fahrer. Dieser würde in Schlangenlinien von Bellheim in Richtung Germersheim fahren. Da auch ein Kennzeichen bekannt war, konnte der 34-jährige Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Beamten stellten fest, dass er stark alkoholisiert war und an seinem Fahrzeug frische Unfallschäden erkennbar waren. Ein ...

