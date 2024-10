Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: 14-Jährige beim Überqueren der Straße von Pkw erfasst - leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten 14-jährigen Fußgängerin, der sich am Dienstag (08.10.2024) gegen 07:05 Uhr in Holzgerlingen in der Eberhardstraße ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 66-jährige Suzuki-Lenkerin von der Eberhardstraße kommend nach links in die Berkenstraße abbiegen, wobei sie aufgrund eines entgegenkommenden Busses kurz anhalten musste. Als sie den Abbiegevorgang anschließend fortsetzte, übersah sie wohl das Mädchen, welches gerade im Begriff war, die Berkenstraße zu überqueren. In der Folge kam es zu einer Kollision. Die Fußgängerin wurde dabei zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und kam letztendlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Der am Pkw entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0711 6869-0 oder per Email: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

