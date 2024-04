Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen OT Wintermoor, Einbruch Dorfgemeinschaftshaus 2. Schwarmstedt, Trunkenheitsfahrt 3. Soltau, Krad-Rad-Kollision

1. Schneverdingen OT Wintermoor, Einbruch Dorfgemeinschaftshaus:

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagnachmittag kam es zu einem Einbruch in das Dorfgemeinschaftshaus in Wintermoor. Hier verschaffte sich die unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Täterhinweise oder die Mitteilung von verdächtigen Beobachtungen werden an die Polizei Schneverdingen unter 05193-98250 erbeten.

2. Schwarmstedt, Trunkenheitsfahrt:

Am Freitagnachmittag fiel im Stadtgebiet Schwarmstedt ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Wietze aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Der Pkw konnte in Schwarmstedt auf einem Parkplatz festgestellt werden. Im Zuge der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 57-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

3. Soltau, Krad-Rad-Kollision:

Am Samstagnachmittag kam es in der Lüneburger Straße in Soltau zu einer Kollision zwischen einem Rad und einem Krad. Eine 17-jährige Soltauerin befuhr, ohne getragenen Schutzhelm, mit ihrem Fahrrad den Geh-/Radweg der Lüneburger Straße, auf der falschen Straßenseite, in Richtung Stadtmitte. Ein 60-jähriger Soltauer Motorradfahrer beabsichtigte aus einer Hofeinfahrt auf die Lüneburger Straße einzufahren und übersah hierbei die von rechts kommende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und die beiden Beteiligten stürzten mit ihren Fahrzeugen. Der entstandene Sachschaden ist als gering zu bezeichnen. Während der Kradfahrer nur leicht verletzt wurde, erlitt die Radfahrerin mehrere Knochenbrüche und wurde zur Behandlung und folgenden stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht.

4. Soltau, zwei Brände:

Aus bislang ungeklärter Ursache gerät das, seit einem halben Jahr dort abgestellte, Wohnmobil in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages in Soltau, In der Heide, in Brand. Zwei in unmittelbarer Nähe geparkte PKW werden durch die Strahlungshitze beschädigt. Das Feuer wird durch die FFW Wolterdingen abgelöscht.

Bereits gegen Mitternacht wurde bei einer zum hiesigen Frühjahrsmarkt gehörenden, auf dem Georges-Lemoine-Platz befindlichen, Hüpfburg ein Feuer gelegt. Diese ist nun nicht mehr nutzbar. Die Schadenshöhe wird mit 9000,- Euro beziffert. Täterhinweise werden an die Polizei Soltau, Tel.: 05191 93800, erbeten.

5. Schneverdingen, Brand, Trunkenheitsfahrt:

Heute Morgen gegen 04.30 Uhr wurde ein Brand im Zufahrtsbereich eines Zimmereigeländes im Heidkampsweg in Schneverdingen gemeldet. Ein dort aufgestelltes hölzernes "Fachwerk-Gesellenstück" sowie dort befindlicher Sperrmüll wurden scheinbar in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch die FFW Schneverdingen gelöscht. Täterhinweise oder die Mitteilung von verdächtigen Beobachtungen werden an die Polizei Schneverdingen, unter 05193-98250, erbeten.

6. Bei der Anfahrt zum Brandort kam der eingesetzten Streifenwagenbesatzung ein Fahrradfahrer in recht unsicherer Fahrweise entgegen. Ursächlich hierfür wurde bei der Kontrolle des 35-jährigen Schneverdingers nach seinem Alkoholkonsum ein Atemalkoholwert von 2,23 prom. festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

7. PK Bad Fallingbostel, Fahrzeug ohne Zulassung:

Bereits am Freitagnachmittag wurde den Kollegen von der Autobahnpolizei ein Pkw Mercedes auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg ohne Kennzeichen mitgeteilt. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der kontrollierte Pkw nicht zugelassen ist. Bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer aus Hannover wurden außerdem Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Der Konsum von Marihuana wird eingeräumt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ihm die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

8. PK Bad Fallingbostel, Verkehrsunfall unter Alkohol:

Auf dem Weg von Mönchengladbach nach Bad Fallingbostel stößt ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Mönchengladbach in den Morgenstunden des 27.04.2024 mit seinem Pkw Ford Focus in der Ausfahrt Bad Fallingbostel gegen eine Schutzplanke und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw wird im Stadtgebiet von Bad Fallingbostel festgestellt und kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer wird bei der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 1,88 Promille festgestellt. Gegen den Beschuldigten werden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt.

9. PK Bad Fallingbostel, Verkehrsunfall in Baustelle:

Am Vormittag des 27.04.2024 tritt auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg in der Baustelle zwischen Dorfmark und Soltau an einem Miet-Wohnanhänger ein technischer Defekt auf, wodurch sich in der Folge das komplette Rad vom Wohnanhänger löst. Der Wohnanhänger kommt nach links von der Fahrbahn ab und blockiert den verbleibenden Fahrstreifen in der Baustelle. Personen werden nicht verletzt. Der Verkehr muss komplett auf den auf die Gegenfahrbahn verlegten Fahrstreifen geleitet und die hinter dem Wohnanhänger festsitzenden Fahrzeuge über das Baufeld an der Sperrung vorbeigeführt werden. Nach der Bergung des Wohnanhängers wird der Fahrstreifen nach etwa zwei Stunden für den Verkehr wieder freigegeben.

