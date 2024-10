Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Gerlingen: zwei junge Frauen bei Wohnungseinbruchsdiebstahl auf frischer Tat festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Donnerstag, den 03.10.2024, gelang es der Polizei eine 16-jährige italienische und eine vermutlich 20-jährige mit bislang ungeklärter Staatsangehörigkeit vorläufig festzunehmen, die zuvor bei einem Wohnungseinbruch in der Breitwiesenstraße in Gerlingen auf frischer Tat ertappt wurden.

Gegen 17:40 Uhr sollen sich die beiden Frauen Zutritt in ein Mehrfamilienhaus verschafft und versucht haben eine der Wohnungstüren aufzuhebeln. Vermutlich da dies misslang, dürften sie das Gebäude wieder verlassen haben. Die 16-Jährige soll anschließend über Mülltonnen auf den Wohnungsbalkon gestiegen, die Scheibe der Balkontür eingeschlagen und die Räume durchsucht haben. Währenddessen habe sich die vermeintliche Komplizin vor dem Wohnhaus befunden, wo sie von einem Nachbarn angesprochen und zum Verlassen des Grundstücks aufgefordert wurde. Sodann sollen beide Tatverdächtige zu Fuß die Flucht ergriffen haben. Ein Zeuge, der die Verfolgung aufnahm, soll von einer der Frauen bedroht worden sein, woraufhin dieser die Verfolgung abgebrochen habe. Dieser habe jedoch weitere Zeugen auf das Geschehen aufmerksam gemacht, welche die beiden Tatverdächtigen anschließend vorläufig festnahmen und die Polizei alarmierten. Die beiden jungen Frauen wurden im weiteren Verlauf getrennt voneinander in die Gewahrsamseinrichtungen zwei verschiedener Polizeireviere gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde die 16-jährige Tatverdächtige am Freitag, den 04.10.2024, dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieses erließ einen Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, setzte diesen in Vollzug und wies die Jugendliche in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die 20-jährige Tatverdächtige versuchte zunächst, sich als 13 Jahre altes Kind auszugeben. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums ergaben jedoch, dass die Beschuldigte falsche Personalien angegeben hatte. Zudem stellte sich heraus, dass bereits das Amtsgericht Freiburg ebenfalls wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls einen Haftbefehl gegen die junge Frau erlassen hatte. In Folge dessen wurde sie am Sonntag, den 06.10.2024 erneut vorläufig festgenommen und am Montag, 07.10.2024, einem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl des Amtsgerichts Freiburg in Vollzug setzte und die junge Frau in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

