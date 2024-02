Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Schule

Moers (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (17.02.2024) verschafften sich unbekannte Täter durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt in einen Klassenraum einer Schule an der Landwehrstraße.

Dort hebelten sie diverse Schränke und eine weitere Tür auf und entwendeten einen Receiver.

Es konnte festgestellt werden, dass um 04:34 Uhr ein Einbruchalarm ausgelöst wurde.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0.

/cd (240219-0953)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell