POL-WES: Moers - Festnahme nach Ladendiebstahl

Kapellen (ots) - Am späten Montagvormittag ereignete sich in Moers-Kapellen ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Menschen schwer verletzten. Ein 38-jähriger Mann aus Kapellen befuhr gegen 11.45 Uhr mit seinem Auto die Neukirchener Straße in Richtung Krefelder Straße. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und stieß mit dem Auto einer entgegenkommenden ...

