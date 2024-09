Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto und Fahrrad stoßen zusammen - Fahrradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.09.2024, gegen 12:45 Uhr, sind in Lörrach in der Brombacher Straße ein Auto und ein Fahrrad zusammengestoßen. Der 37 Jahre alte Autofahrer war nach rechts auf ein Tankstellengelände eingefahren. Beim Queren des dortigen Rad- und Fußweges kollidierte er mit dem dort fahrenden und von hinten kommenden 55 Jahre alten Fahrradfahrer. Dieser verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro, am Fahrrad von ca. 100 Euro.

