POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßliche Fahrraddiebe - Eigentümer gesucht!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 17.09.2024, gegen 02:20 Uhr, hat die Polizei in Rheinfelden zwei mutmaßliche Fahrraddiebe kontrolliert. Wie die Männer im Alter von 19 und 28 Jahren auch zugaben, hatten sie die beiden Räder am Bahnhof an sich genommen. Der Jüngere hielt sich zudem unerlaubt in Deutschland auf. Er wurde der Bundespolizei übergeben und in die Schweiz zurückgewiesen. Ein Damenrad der Herstellers Prophet und ein Mountainbike der Marke Rockrider wurden sichergestellt. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet die Eigentümer, sich dort zu melden (Kontakt 07623 7404-0).

