Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen. Einbruch - Tresor aus Metzgerei entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 16.09.2024, sind Unbekannte in eine Metzgerei in der Hauptstraße in Hohentengen eingebrochen. Über die Gebäuderückseite waren vermutlich mindestens zwei Tatverdächtige in das Gebäude eingedrungen. Zwei Geldkassetten und ein Tresor wurden mitgenommen. Zum Abtransport des ca. 200 kg schweren Tresores dürfte ein Hilfsmittel zum Einsatz gekommen sein, möglicherweise ein Sackkarren oder ein ähnliches Transportmittel. Bislang konnte der Tresor nicht wieder aufgefunden werden. Die Tatzeit kann auf Sonntag, 22:45 Uhr, bis Montagmorgen eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell