POL-FR: Wutöschingen-Horheim: Zwei Autos kollidieren - Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.09.2024, gegen 12:00 Uhr, sind in Wutöschingen-Horheim zwei Autos kollidiert. Ein 43-jähriger Autofahrer war von der Bahnhofstraße nach links in Richtung der B 314 abgebogen und dabei mit dem entgegenkommenden Pkw einer 52 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Die Autofahrerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wenn überhaupt dürfte sie sich leicht verletzt haben. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei über 10000 Euro. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

