Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Fahrnau: Frittierfett entzündet sich in Unterkunft

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 16.09.2024, gegen 18:30 Uhr, hat sich in einer Küche in einer Unterkunft in Schopfheim-Fahrnau Frittierfest entzündet. In der Folge kam es zu einer Verpuffung und Rauchentwicklung. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Verletzt wurde niemand, auch ein offenes Feuer gab es nicht. Die Küche wurde durch Rußantragungen leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell