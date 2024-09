POL-FR: Bad Säckingen: 24-jähriger nach mutmaßlicher Raubstraftat in Haft - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Montag, 16.09.2024, sind Unbekannte in eine Metzgerei in der Hauptstraße in Hohentengen eingebrochen. Über die Gebäuderückseite waren vermutlich mindestens zwei Tatverdächtige in das Gebäude eingedrungen. Zwei Geldkassetten und ein Tresor wurden mitgenommen. Zum Abtransport des ca. 200 kg schweren Tresores dürfte ein Hilfsmittel ...

mehr