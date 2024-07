Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Radfahrer wird schwer verletzt

Am Montag prallte ein Autofahrer bei Langenau gegen einen Radler.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Der 66-Jähriger Toyota Fahrer fuhr von Riedheim in Richtung Langenau. In einer langgezogenen Linkskurve kollidierte er mit einem dreirädrigen Pedelec. Der 88-jährige Radler fuhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Durch den Aufprall flog das Pedelec in eine angrenzende Wiese. Der 88-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 3.500 Euro.

+++++++ 1333215 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

