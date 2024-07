Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Koffer gefüllt

Zwei junge Frauen waren am Montag in Ulm auf Diebestour.

Ulm (ots)

Eine Zeugin beobachtete die beiden 21-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft am Albert-Einstein-Platz. Beim Betreten des Geschäftes hatten sie einen Koffer dabei. Als sie das Geschäft verlassen wollten, wurden sie von der Zeugin aufgehalten. In dem mitgeführten Koffer befanden sich insgesamt 15 Kleidungsstücke, die das Duo stehlen wollte. Die Etiketten hatten die beiden zuvor in der Umkleidekabine entfernt. Sie müssen sich nun wegen eines gemeinsamen Ladendiebstahls verantworten.

+++++++ 1336140

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell