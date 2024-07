Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Nicht um den Schaden gekümmert

Von Sonntag auf Montag kümmerte sich der Verursacher nicht um den Schaden.

Ulm (ots)

Der BMW parkte von Sonntag auf Montag auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Als der Besitzer zur Mittagszeit zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er den Schaden. An der hinteren rechten Stoßstange befanden sich Schleifspuren mit gelben Lackantragungen und ein Parksensor war herausgebrochen. Der Schaden an dem BMW wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall bemerkt hatten, werden gebeten sich bei der Heidenheimer Polizei unter der Telefonnummer 07321/3220) zu melden.

