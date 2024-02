Polizei Düren

POL-DN: Mofafahrer leichtverletzt

Kreuzau (ots)

Zu einer ambulanten ärztlichen Behandlung musste am Sonntagabend (04.02.2024) ein 17-Jähriger aus Düren in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Pkw war ihm zuvor auf sein Mofa aufgefahren. Der Jugendliche befuhr gegen 18:05 Uhr mit seinem motorisierten Zweirad die K28 aus Fahrtrichtung Soller kommend in Richtung Drove. Unvermittelt fuhr ihm ein Pkw auf, der von einem 46-jährigen Mann aus Nideggen gesteuert wurde. Der Nideggener gab an, er habe den Mofafahrer erst im Moment der Kollision wahrgenommen. Beide Fahrzeuge kamen durch den Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und landeten im dortigen Grünstreifen. Der Pkw kollidierte hier zusätzlich mit Bäumen und Sträuchern. Der Fahrzeugführer des Pkws blieb glücklicherweise unverletzt, der Mofafahrer hingegen erlitt leichte Verletzungen. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

