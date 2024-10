POL-KN: (Donaueschingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Streit und Beleidigungen auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters (11.10.2024)

Konstanz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu zwei Einbrüchen in Betriebsgebäude der Busbetriebe in der Leibbrandstraße und Schiltachstraße in Schramberg. Unbekannte Täter drangen mit Einsatz von Hebelwerzeugen in die Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Räume und Möbel in den Gebäuden. ...

