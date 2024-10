Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Einbrüche in zwei Betriebsgebäude -Zeugenaufruf- (11/12.10.2024)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu zwei Einbrüchen in Betriebsgebäude der Busbetriebe in der Leibbrandstraße und Schiltachstraße in Schramberg. Unbekannte Täter drangen mit Einsatz von Hebelwerzeugen in die Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Räume und Möbel in den Gebäuden.

Derzeit können noch keine Angaben über entwendete Gegenstände und Einbruchsschäden gemacht werden.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Nähe der beiden Gebäuden gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07422/ 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell