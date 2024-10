Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hauptstraße- Zeugen gesucht (10.10.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, ist es auf der Hauptstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro entstanden ist. Ein 38-jähriger Smart-Fahrer und eine 40 Jahre alte Fahrerin eines Skoda fuhren auf der Hauptstraße hintereinander her und wollten an der Kreuzung zur Singener Straße nach links in diese abbiegen. Zu Beginn des Linksabbiegestreifens kam es zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Aufgrund der unterschiedlichen Schilderungen des Unfallhergangs der beiden Autofahrenden, suchen die Beamten des Polizeipostens Rielasingen-Worblingen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07731 917036 zu melden.

