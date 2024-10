Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht in Tuningen mit 4.000 Euro Schaden - Zeugenaufruf (11.10.2024)

Tuningen (ots)

In Tuningen ist es am Freitag, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr zu einer Unfallflucht auf der Hauptstraße gekommen. Ein, auf Höhe der Nummer 2 am Fahrbahnrand geparkter grauer Toyota Auris wurde durch einen bislang unbekannten Autofahrer, - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - an der hinteren rechten Tür beschädigt. Der Polizeiposten Bad Dürrheim sucht nun, unter der Telefonnummer 07726 / 939480, Zeugen die sachdienliche Angaben zum Fahrer, oder Unfallhergang machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell