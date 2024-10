Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf dem Kaiserring (10.10.2024)

VS-Villingen (ots)

Zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr ist es am Donnerstag auf dem Kaiserring zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang Unbekannter beschädigte einen am Fahrbahnrand, auf Höhe der Nummer 8 geparkten weißen Mercedes. Anstatt sich um die Unfallaufnahme zu kümmern, fuhr er unter der Zurücklassung eines Zettels davon. Weiter ließ er einen Schaden in Höhe von 5.000 Euro zurück. Das Polizeirevier in Villingen bittet unter der Nummer 07721 / 6010 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell