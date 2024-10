Rottweil (ots) - Am Donnerstag, gegen 18.15 Uhr, hat sich auf der Schramberger Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro entstanden ist. Ein 19-jähriger Ford-Fahren war hinter einem Mercedes in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 40 bremste der 43 Jahre alte Fahrer des Mercedes verkehrsbedingt. Der ...

mehr