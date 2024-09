Polizei Köln

POL-K: 240926-4-K 89-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen nach Fahrradsturz - Fahrradunfall vom 13. September

Köln (ots)

Der 89 Jahre alte Mann, der am 13. September (Freitag) in Köln-Urbach mit seinem Fahrrad gestürzt ist, ist am Dienstagabend (24. September) seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen.

Zeugenaussagen zufolge war der Senior gegen 10.10 Uhr beim Abbiegen von der Marienburger Straße auf die Kaiserstraße ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen und hatte sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. (cw/de)

