Polizei Köln

POL-K: 240926-3-K Versuchtes Tötungsdelikt in Köln-Bilderstöckchen - Festnahme

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Donnerstagmorgen (26. September) in Köln-Bilderstöckchen hat die Polizei einen Tatverdächtigen (52) festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 52-Jährige gegen 10 Uhr seine Exfrau (49) in ihrer Wohnung auf der Ravensburger Straße massiv gewürgt haben. Nach ersten Informationen sollen Familienangehörige auf die Tat aufmerksam geworden sein und die Tatvollendung verhindert haben. Rettungskräfte brachten die 49-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Eine eingesetzte Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (ja/de)

