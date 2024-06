Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, B28 - Schwerer Verkehrsunfall

Nachtragsmeldung

Kehl (ots)

Gegen 13:45 Uhr kam es im Bereich der Unfallstelle mutmaßlich zu einem Reifenplatzer an einem Lastwagen der jedoch in Richtung Kehl weiterfuhr. Die 55 Jahre alte Fahrerin eines Audis verständigte aufgrund der herumfliegendem Reifenteile über Notruf die Rettungsdienste. Noch vor dem Eintreffen einer Polizeistreife fuhr der 52-jährige Fahrer eines Lastwagens auf den Pkw der 55-Jährigen auf, wobei die Fahrerin verletzt wurde. Sie wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Die Beamten der Verkehrspolizei in Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen des Vorfalls, insbesondere auch den Fahrer des LKW mit dem geplatzten Reifen, sich unter der Rufnummer 0781 21-4200 zu melden. /ag

Ursprungsmeldung vom 19.06.2024, 14:29

Kehl - Aktuell ist die B28 zwischen Willstätt und Kehl wegen einem schweren Verkehrsunfall voll gesperrt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr kurz vor 14 Uhr ein LKW auf einen Pkw auf. Mindestens eine Person wurde hierbei schwer verletzt. /ag

