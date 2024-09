Polizei Köln

POL-K: 240925-4-K Explosion in Köln-Pesch - Beschuldigter wieder auf freiem Fuß

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Der Gesuchte, der sich heute Mittag (25. September) bei der Polizei Köln im Beisein seines Rechtsbeistands gestellt hat, ist wieder auf freiem Fuß. Er bestreitet die Tat. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden keine Beweismittel gefunden, die den für einen Haftbefehl erforderlichen dringenden Tatverdacht untermauern würden. Ungeachtet dessen dauern die Ermittlungen gegen den Beschuldigten, der aus dem familiären Umfeld des Café-Betreibers stammt, weiter an.

Die Durchsuchung in einer Kleingartenanlage in Köln-Müngersdorf stand ebenfalls im Zusammenhang mit den Ermittlungen in diesem Fall.

Erkennbare Bezüge zu den Explosionen der vergangenen Wochen sind weiterhin nicht ersichtlich. (de)

