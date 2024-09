Polizei Köln

POL-K: 240925-2-K/W Schüsse durch eine Wohnungstür in Solingen - Polizei Köln übernimmt die Ermittlungen/Zeugenaufruf

Köln (ots)

Polizei Köln/Wuppertal und Staatsanwaltschaft Wuppertal geben bekannt:

In der Nacht zu Mittwoch (25. September) haben bislang Unbekannte durch eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf der Grünewalder Straße in Solingen geschossen. Die Tat ereignete sich um 2.35 Uhr. Es wurde niemand verletzt. Wegen Bezügen zu den Explosionen in Köln hat die Ermittlungsgruppe Fusion der Polizei Köln die Ermittlungen übernommen.

Nach Zeugenangaben sollen zwei Männer aus dem Haus gelaufen und mit einer dunklen Limousine vom Tatort geflüchtet sein. Nach ersten Erkenntnissen dürften sich die Täter in der Tür geirrt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Schüsse einer Person gegolten haben, die in dem Kölner Verfahren eine Rolle spielt.

Zeugen, die Angaben zu der Tat und/oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell