Polizei Köln

POL-K: 240924-9-K Linienbus erfasst 10-Jährige auf Tretroller in Köln-Buchforst - Krankenhaus

Köln (ots)

Auf der Waldecker Straße in Köln-Buchforst ist ein 10 Jahre altes Mädchen am Dienstagnachmittag (24. September) von einem Linienbus (Fahrer: 55) angefahren worden. Rettungskräfte brachte das Kind mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist vor Ort im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen war der 55-Jährige gegen 15.30 Uhr mit seinem Linienbus auf der Waldecker Straße in Richtung S-Bahn Haltestelle Buchforst unterwegs. In Höhe der Hertzstraße erfasste der Bus das Mädchen, als es auf einem Tretroller die Straße überqueren wollte. Die Waldecker Straße ist zurzeit für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (sw/de)

