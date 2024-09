Polizei Köln

POL-K: 250925-1-K Zeugensuche nach Explosion in Köln-Pesch - Café im Erdgeschoss ausgebrannt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Infolge einer Explosion ist in der Nacht zu Mittwoch (25. September) ein Café auf der Escher Straße Ecke Longericher Straße in Köln-Pesch ausgebrannt. Rettungskräfte behandelten vor Ort zwei leichtverletzte Bewohner des Mehrfamilienhauses, in welchem sich das Café befindet, mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation.

Nach aktuellem Erkenntnisstand hatten Anwohner gegen 2.45 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem sie einen lauten Knall gehört und den Brand im Erdgeschoss entdeckt hatten. Ersten Zeugenaussagen zufolge sollen zwei unbekannte Personen in Richtung Escher Straße weggelaufen sein.

Ermittler und Spurensicherung sind im Einsatz. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, die auf Bezüge zu den Explosionen in der vergangenen Woche hindeuten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/de)

