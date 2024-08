Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Stadtbahn - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Schaden von zirka 30.000 Euro sind die Folgen eines Zusammenstoßes am Sonntag (18.08.2024) an der Kreuzung Föhrichstraße und Weilimdorfer Straße. Ein 33-jähriger Fahrer eines Seat Arona befuhr gegen 15.00 Uhr die Föhrichstraße von der B295 herkommend in Richtung Weilimdorf und missachtete mutmaßlich beim Abbiegen nach rechts in die Weilimdorfer Straße das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit der in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahnlinie U6. Durch den Zusammenstoß wurde die 36-jährige Beifahrerin des 33-Jährigen leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. In der mit zirka 20 Fahrgästen besetzten Stadtbahn wurde niemand verletzt. Der Stadtbahnverkehr war zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs für zirka eine Stunde gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell