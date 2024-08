Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Handtasche geraubt - Täter festgenommen -

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 17-Jähriger hat am Freitag (16.08.2024) gegen 15.00 Uhr im Bereich der Schwieberdinger Straße einer 93-jährigen Frau die Handtasche geraubt und daraus Bargeld entnommen. Der 17-jährige, aus Guinea stammende Jugendliche, entriss der Frau die Handtasche und flüchtete. Er konnte auf der Flucht durch einen Zeugen fotografiert und im weiteren Verlauf der Fahndung festgenommen werden. Das geraubte Bargeld konnte bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden, die Handtasche konnte ebenfalls in Tatortnähe aufgefunden werden. Die Frau wurde bei dem Raub nicht verletzt. Der Jugendliche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag (17.08.2024) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

