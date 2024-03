Polizei Coesfeld

POL-COE: Hüttenweg, Merfelder Straße, Sebastian-Bach-Straße

Autos zerkratzt und Außenspiegel beschädigt

Coesfeld (ots)

In der Nacht vom 15.03.2024 auf den 16.03.2024 kam es in Dülmen zu mindestens drei Sachbeschädigungen an Autos. In zwei Fällen zerkratzten bislang unbekannte Täter Autos und ritzten eine Buchstabenkombination in den Lack. Betroffen waren hier ein Auto auf dem Hüttenweg und auf der Sebastian-Bach-Straße. Bei einem Auto auf der Merfelder Straße hing ein Außenspiegel beschädigt hinunter. Hinweise auf einen Unfall gab es hier nicht. Ob es sich um die selben Täter handelt und die Taten in Zusammenhang stehen, wird geprüft.

In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

