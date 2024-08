Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist unterwegs - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Nord (ots)

Eine 58-jährige Frau konnte am Samstagnachmittag (18.08.2024) einen Mann dabei beobachten, wie er sich am Verbindungsweg zwischen der Friedhof- und Eckartstraße unsittlich benommen hat. Der Mann saß wohl gegen 15.45 Uhr bei einem Spielplatz mit heruntergelassener Hose auf einer Parkbank und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Anschließend flüchtete er in Richtung Friedhofstraße. Die Zeugin konnte den Täter wie folgt beschreiben: Zirka 30 Jahre alt und 170 - 175 Zentimeter groß, er hat eine kräftige Statur und ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit war er mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose in rot und braun bekleidet. Weitere Zeugen zu dem Täter und zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

