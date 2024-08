Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug auf Dach - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von insgesamt zirka 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen (17.08.2024) in der Heilbronner Straße ereignet hat. Ein 27-jähriger Lenker eines weißen Pkw BMW fuhr gegen 06.50 Uhr in Richtung Zuffenhausen, als er auf Höhe der U-Haltestelle "Borsigstraße" vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Haltestelle prallte. Hierbei riss er zwei Masten aus der Verankerung, überschlug sich anschließend und kam nach zirka 150 Meter auf dem Dach schlitternd auf Höhe der Krailenshaldenstraße zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher und seine 53-jährige Beifahrerin leicht verletzt, der 27-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Während der Bergung und der Unfallaufnahme war die Heilbronner Straße in Richtung Zuffenhausen komplett bzw. später teilweise gesperrt, es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen, die bis zum Pragsattel reichten. Da der Stadtbahnverkehr ebenfalls blockiert war, richtete die Stuttgarter Straßenbahnen AG einen Schienenersatzverkehr ein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell