Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fliesen entsorgt

Leubsdorf (ots)

Am Montagabend meldete sich ein Zeuge bei der Polizeiinspektion in Linz, der bei einem Spaziergang in der Gemarkung Im Leierling einen größeren Haufen Bauschutt abseits des Weges entdeckt hatte. Bei dem entsorgten Geröll handelte es sich augenscheinlich zum Großteil um Badezimmerfliesen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

