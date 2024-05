POL-SE: Uetersen - Vandalismus an Bronzefigur in Parkanlage - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (02.05.2024) ist es in den frühen Morgenstunden in der Straße "Breiter Weg" in Wedel zu einem Einbruch in die Verkaufsräume einer Gärtnerei gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 05:10 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräume ein und entwendeten nach aktuellem ...

