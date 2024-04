POL-EU: Festnahme aufgrund von Haftbefehl

Mechernich (ots) - Am Samstag (30. März) beobachtete ein Zeuge gegen 17.24 Uhr drei Minderjährige beim Aufhebeln von einer Eingangstüre der Grundschule in der Feytalstraße in Mechernich. Anschließend gelangten die drei in das Gebäude. Nach kurzer Zeit flüchteten die Jugendlichen in Richtung der Innenstadt. Die drei Minderjährigen konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Bruchgasse angetroffen werden. Bei ...

mehr