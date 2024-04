POL-EU: In Grundschule eingebrochen

Euskirchen (ots) - Am 29.03.2024, gegen 19.25 Uhr, kam es in Euskirchen an der Kreuzung Bonner Straße/Kölner Straße zu einer Berührung zwischen einem Radfahrer und einem an der Lichtzeichenanlage wartenden PKW. Der 23jährige Radfahrer aus Euskirchen kam beim Halten vor der Ampel ins Straucheln und beschädigte dabei den neben ihm wartenden PKW eines 23jährigen ...

mehr