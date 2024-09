Polizei Köln

POL-K: 250924-3-K Explosion in Köln-Pesch - Beschuldigter stellt sich

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Aufgrund erster Ermittlungen hat sich am Vormittag ein Tatverdacht gegen einen Mann erhärtet, der Bezüge zu dem ausgebrannten Café hat. Während der laufenden Fahndung hat sich der Beschuldigte am Mittag im Beisein seines Rechtsbeistands bei der Polizei gestellt. Die Ermittlungen zu einem mutmaßlich zweiten Flüchtigen dauern an.

Sofern sich die bisherigen Erkenntnisse bestätigen, sind Zusammenhänge zu den Explosionen in den vergangenen Wochen nicht gegeben. Weitere Auskünfte erteilen Polizei und Staatsanwalt mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht. (de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell