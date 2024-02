POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Damme - Dammer Carnevals-Sonntag verläuft weitestgehend friedlich

Am gestrigen Carnevals-Sonntag fand von 12.33 Uhr bis 17.30 Uhr der große Carnevalsumzug statt. Hieran nahmen 200 Wagenbauer und Fußgruppen mit ca. 8.000 Personen teil. Trotz leichten Regens am Nachmittag säumten etwa 20.000 Besucher die Straßen der Dammer Innenstadt, um sich den Umzug anzusehen. Der etwa 8 Kilometer lange Festumzug verlief ohne besondere Vorkommnisse. Viele Teilnehmende kehrten im Anschluss an den Umzug in die Gaststätten und Festzelte ein, um weiter zu feiern. Auf den Straßen der Dammer Innenstadt waren bereits gegen 22.00 Uhr deutlich weniger Personen festzustellen, als noch tagsüber. Die Gaststätten und Zelte hingegen waren um diese Zeit noch sehr gut besucht. Um 02.00 Uhr waren die meisten Lokalitäten geschlossen. Trotz der hohen Besucherzahlen wurden nur vereinzelt strafbare Handlungen bzw. polizeirelevante Sachverhalte registriert. Hierunter fielen größtenteils körperliche Auseinandersetzungen.

