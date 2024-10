Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Schramberger Straße - rund 9.000 Euro Blechschaden (10.10.2024)

Rottweil (ots)

Am Donnerstag, gegen 18.15 Uhr, hat sich auf der Schramberger Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro entstanden ist. Ein 19-jähriger Ford-Fahren war hinter einem Mercedes in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 40 bremste der 43 Jahre alte Fahrer des Mercedes verkehrsbedingt. Der Ford-Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Mercedes. Beide Autofahrer blieben bei der Kollision unverletzt.

