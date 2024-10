Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Gaststätte- Zeugen gesucht (10.10.2024)

Schramberg (ots)

Einen niedrigen vierstelligen Betrag Wechselgeld hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Oberndorfer Straße in den frühen Morgenstunden des Donnerstags erbeutet. Im Zeitraum zwischen 2.45 Uhr und 3.45 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen, wo er das Wechselgeld aus einer Geldkassette und einen Bediengeldbeutel entnahm und anschließend flüchtete.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Oberndorfer Straße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07422 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell