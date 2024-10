Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Zeppelinstraße - hoher Blechschaden (10.10.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Zeppelinstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Sachscahden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstanden ist. Ein 36-jähriger VW Golf-Fahren war hinter einem Skoda Fabia und einem davor fahrenden Mercedes in Richtung Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe eines Fitnessstudios hielt der 58 Jahre alte Fahrer des Mercedes verkehrsbedingt. Die dahinterfahrende 31-Jährige Skoda-Fahrerin stoppte ebenfalls. Der VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Skoda. Dieser schob sich in der Folge auf den Mercedes. Alle Beteiligten blieben bei der Kollision unverletzt.

