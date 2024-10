Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz "Offwiese"- Hinweise erbeten (10.10.2024)

Singen (ots)

Auf der dem Parkplatz "Offwiese" in der Schaffhauser Straße ist es am Donnerstag, zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen Mercedes SLK an der Fahrzeugfront. Der Unfallverursacher kam seiner Pflicht der Unfallmeldung nicht nach und fuhr einfach davon. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro. Die Polizei in Singen sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise zur Identität des unbekannten Fahrers geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07731 888-0 zu melden.

