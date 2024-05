POL-EU: Frontalzusammenstoß mit zwei verletzten Fahrerinnen

Zülpich (ots) - Am Donnerstagnachmittag (24. Mai) kam es um 15.55 Uhr in der Tissenicher Straße zu einem Schwelbrand an der Außenfassade eines Einfamilienhauses. Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch ein defektes Kabel einer Außensteckdose. Es wurde niemand verletzt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: ...

