POL-EU: Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis

Nettersheim-Marmagen (ots) - Am Mittwoch (22. Mai) kam es um 13.10 Uhr auf der Landstraße 204 in Nettersheim-Marmagen zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Frau befuhr die Landstraße 204 von Marmagen in Fahrtrichtung Milzenhäuschen. In einer Rechtskurve geriet die Dahlemerin aus Unachtsamkeit mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 61-jährigen Mannes, der ebenfalls ...

