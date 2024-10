Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Vereinsheim- Hinweise erbeten (09./10.2024)

Schramberg (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 16.15 Uhr, in ein Vereinsheim in der Straße "Seilerwegler" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster des Gebäudes gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen und richteten hierdurch einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro an. Ob die Einbrecher nach dem Durchsuchen mehrere Büroräume etwas entwenden konnten, steht noch nicht fest.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07422 2701-0, beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

