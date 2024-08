Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Usadel (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 17.08.2024, gegen 20:00 Uhr, wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte darüber informiert, dass es in der Ortschaft Usadel zum Brand in einer Scheune gekommen ist. In dieser lagerten 30 Heu- und Strohballen sowie ca. 500kg Rohwolle. Zur Brandbekämpfung waren 71 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Neustrelitz, Hohenzieritz, Groß Nemerow, Klein Vielen und Usadel eingesetzt. Sie konnten das Feuer schnell löschen und somit verhindern, dass die Flammen auf die Scheune übergriffen. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Es gibt keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung, so dass bei der Brandursache von einer Selbstentzündung der gelagerten Ballen auszugehen ist. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

