POL-NB: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall bei Flemendorf (LK V-R)

Waren (ots) - Durch das beherzte Einschreiten einer aufmerksamen Bürgerin, konnte am späten Nachmittag des 15.08.2024 gegen 17:15 Uhr wohlmöglich ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Beyerplatz in der Ortslage Penzlin vereitelt werden. Die abwesende Wohnungsinhaberin ließ zuvor im Rahmen von Aufräumarbeiten innerhalb der Wohnung Papiere auf dem Ceranfeld ...

